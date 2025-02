Des femmes d’affaires qui transforment Montmagny-L’Islet

Le comité organisateur de la 2ᵉ édition de “Femmes en action Montmagny-L’Islet” invite la population à participer au panel économique intitulé Entrepreneuriat au Féminin : Histoires de réussites locales, qui se tiendra le jeudi 6 mars 2025 à 14 h à l’Espace citoyen de Montmagny.

Animé par Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet, ce panel mettra en lumière les parcours inspirants de deux femmes d’affaires de la région : Claudine Landry, co-propriétaire de la librairie Livres en tête et Manon Leclerc, co-propriétaire de la boulangerie Sibuet. Ces entrepreneures partageront leurs expériences, les défis qu’elles ont relevés et les leçons apprises tout au long de leur parcours professionnel. Leurs témoignages offriront une source d’inspiration pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer en affaires.

La journée débutera à 12 h 30 avec le mot d’ouverture de la présidente d’honneur, Mme Gaëtane A. Corriveau, politologue et formatrice reconnue pour son engagement en faveur de la parité hommes-femmes en politique. Son allocution donnera le coup d’envoi à une série d’activités enrichissantes prévues tout au long de l’après-midi.