Les Alliés dominent le tournoi de Saint-Anselme en Bantam BB

Les Alliés de Montmagny M15 BB sont couronnés grands champions de la 44e édition ce tournoi Bantam qui s’est tenu du 13 au 23 février à Saint-Anselme. L’équipe a remporté la totalité des affrontements, soit contre les Rapides de Beauce-Nord, le Champlain HQNE et le Phoenix de Sherbrooke. La finale du tournoi qui a eu lieu ce dimanche après-midi aura levée la foule et créée beaucoup d’émotions alors que les jeunes hockeyeurs ont blanchi l’équipe adverse L’Express Rive-Sud 1 par la marque de 4-0. Un tournoi dont l’équipe et leur famille se rappelleront longtemps.