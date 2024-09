Plusieurs interventions de la SQ

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été particulièrement occupés au cours des derniers jours.

Le samedi 21 septembre dernier, des opérations de sécurité routière ont eu lieu aux abords des sentiers de VTT par les patrouilleurs de la MRC de Bellechasse, à Saint-Gervais, Saint-Lazare-de-Bellechasse et Saint-Raphaël. Au total, 40 Quads ont été interceptés ainsi que 4 autres types de véhicules tout terrain. Au total, 12 constats, ainsi que 4 avertissements, ont été émis.

Au cours de la fin de semaine, les patrouilleurs nautiques des MRC de Montmagny et de L’Islet ont effectué une sortie de contrôle sur le fleuve, près de Berthier-sur-Mer, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues et Montmagny. Les cinq embarcations interceptées étaient conformes et aucun constat n’a été émis.

Au cours du dernier week-end, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC L’Islet ont été très présents sur le réseau routier. Au total, 68 interventions en sécurité routière pour des infractions variées au code de la sécurité routière ont eu lieu. Plusieurs constats ont été émis.

Le 17 septembre 2024, un individu de 48 ans, de Sainte-Louise, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies et méfait sur un véhicule. Son alcoolémie était de plus du double de la limite permise. Son permis a été suspendu 90 jours et son véhicule saisit. Il a été libéré avec une citation à comparaître.

Le samedi 21 septembre 2024, vers 11h00, les policiers de la SQ de la MRC de Bellechasse ont procédé à l’arrestation d’un homme âgé de 40 ans, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. À la suite de l’évaluation effectuée par un agent évaluateur, son permis a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule saisi pour une durée de 30 jours. L’homme a été remis en liberté. Le dossier a été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le mercredi 18 septembre, lors d’un appel pour un état mental perturbé, les policiers de la SQ de la MRC de Bellechasse ont procédé à l’arrestation, vers les 01h30 du matin, d’un homme de 53 ans, de Saint-Malachie, ayant les capacités affaiblies par l’alcool.

L’arrestation a eu lieu dans la municipalité de Saint-Malachie. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours, son véhicule a été saisi pour une durée de 90 jours en raison d’une récidive et l’homme en question a été remis en liberté. Le dossier a été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le dimanche 15 septembre, les patrouilleurs de la MRC de l’Islet ont effectué une perquisition avec mandat chez un citoyen de Cap-Saint-Ignace. Deux gros plants de cannabis ont été saisis. Après vérification auprès de Santé Canada, aucun permis n’avait été délivré pour les occupants de cette adresse.