À la douce mémoire de Rodolphe (1er mai 2000) et Bernadette Caron (18 octobre 2000)

Chère maman et cher papa, vous avez été le cœur de notre famille, la lumière dans nos vies et le pilier sur lequel nous nous sommes tous appuyés. Dans chaque leçon de la vie, dans chaque sourire partagé et chaque geste de tendresse, vous nous avez montré le chemin à suivre et l’amour inconditionnel. De là-haut vous veuillez sur chacun de nous, vous resterez à jamais dans nos cœurs et vous êtes les étoiles de nos vies.

Une messe sera célébrée le dimanche 25 mai 2025 à 9 h 30 en l’église Saint-Thomas de Montmagny.

Vos enfants Francine, Benoit, Mario, Linda, Sylvie, Jean Conjoints(es) et petits-enfants