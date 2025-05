Abbé Luc Deschênes 1926-2025

« J’ai aimé ma vie, j’ai été heureux ».

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 4 mai 2025, à l’âge de 99 ans, est décédé monsieur l’abbé Luc Deschênes, fils de feu dame Marie Dubé et de feu monsieur Albert Deschênes, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli.

Il était le frère de : feu Martine, feu Maurice, feu Antonio (feu Simone Caron – feu Dolorès Marcotte), feu Roger (feu Adrienne Pelletier), feu Mgr Paul-Émile, feu Hubert (feu Lauréanne Cloutier), feu Thérèse (feu Léopold St-Pierre), feu Lucien (feu Marie-Paule Jean), feu Marc-Arthur (feu Louise Leclerc), Sr Monique S.F.A., feu Marthe (feu Bertrand Couillard) et feu Sr. Céline S.F.A.

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins, cousines, ses compagnes et compagnons de la Résidence L’Oasis, ses ami(e)s, ses confrères ainsi que les membres des communautés et institutions où il a œuvré.

Ordonné prêtre le 4 juin 1953 par Monseigneur Bruno Desrochers en l’église de Saint-Jean-Port-Joli, l’abbé Luc poursuit des études à Montréal en 1959 pour ensuite devenir Directeur et professeur à l’externat classique de Montmagny en 1960. De 1962 à 1975, il enchaîne les rôles de professeur, directeur des élèves et responsable de la communauté des Prêtres au Collège Sainte-Anne de La Pocatière. Pendant ce temps, de 1955 à 1972, il s’implique dans le ministère estival au Lac-Trois-Saumons et dans le ministère dominical à Saint-Aubert de 1972 à 1975. Il a par la suite été curé de paroisses : en 1975 à Saint-Pamphile et à Saint-Omer, en 1981 à Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet, puis collaborateur pour la fabrique de Saint-Jean-Port-Joli depuis 1996.

De chaleureux remerciements sont adressés à l’équipe du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accueil et les soins attentionnés apportés dans les dernières semaines ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont accompagné et soutenu, soit par leur présence, leurs pensées ou leurs prières.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli, 2, place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0, à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ ou à la Fondation de l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, des Quatres-Bourgeois, Québec (Québec), G1V0B8. https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/

Les membres de sa famille vous accueilleront le samedi 31 mai de 10h à 14h15 en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 31 mai 2025 à 14h30 en l’église de Saint-Jean-Port-Joli, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial « Au bord de l’eau ».

