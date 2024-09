Les membres de la famille vous remercient très sincèrement et vous assurent de leur amitié et de leur reconnaissance lors du décès de madame Aline Cloutier survenu le 31 juillet 2024. Votre présence et vos quelques mots nous ont grandement réconfortés. Merci du fond du coeur.

Ses enfants : Germain (Nicole Lacombe), Monique (Fernand Bérubé), Lucie (Mario Morin), Françoise (Gilbert Morvan) et feu Jean-Louis (Julie Beaudoin).