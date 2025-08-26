Georgette Fortin St-Pierre 1933-2025

Nos remerciements les plus sincères à tous celles et ceux qui ont partagé notre chagrin lors du décès de madame Georgette Fortin survenu le 29 juillet 2025.

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, manifestées de quelque façon que ce soit, nous ont été d’un grand réconfort et furent très appréciées. Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre reconnaissance et les considère comme étant adressés personnellement.

Sa fille Paulette et les membres de sa famille.