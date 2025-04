Après ces années, même nos meilleurs souvenirs ne peuvent combler le vide de vos départs. Vous êtes toujours dans nos pensées.

Le dimanche 4 mai à 11h, à l’église Saint-Mathieu de Montmagny sera célébrée une messe anniversaire à la mémoire de M. Georges Montminy et Mme Mariette Morin

Merci aux parents et ami(e)s qui s’uniront à la famille pour cette célébration.Leurs filles Danielle et Sylvie, leur fils Alain, leurs-petits enfants ainsi que les familles Montminy et Morin.