Madame Alexandrine St-Pierre Brie (1925-2025)

Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 29 janvier 2025, à l’âge de 99 ans et 11 mois, est décédée madame Alexandrine St-Pierre épouse de feu monsieur Emmanuel Brie. Elle demeurait à L’Islet.

Elle était la mère de : Jean-Marc, feu Pierrette, Madeleine (feuPaul-Yvon Thibault - Christophe Achy), Francine (Jacques Moreau),Paul-André (Doris Thibault), Annette (Yvon Thibault), feu Damien, Marcel et feu Clément.

Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Alexandre, Yannick et Geneviève Brie, (Pierre Fortin), Jean-Philippe, Patrice et Andréanne Trudel (Sébastien St-Pierre), François Bouffard (Annick Gosselin), Sébastien (Sulie Lecours) et Marc-André Brie; ses arrière-petits-en- fants : Zoé, Béa, Julianne et Elizabeth.

Fille de feu dame Délia Landry et de feu monsieur Maxime St-Pierre, elle est allée rejoindre la plupart des membres de sa famille et de sa belle-famille. Lui survit toutefois sa belle-sœur Edith Castonguay (feu Raymond St-Pierre).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet, 51 chemin des Pionniers Est, L’Islet (Québec), G0R 2B0.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 61, des Pionniers Est L’Islet le samedi 22 février à compter de 11h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 22 février 2025 à 14h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladu- rantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.