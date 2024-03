Madame Andrée Bédard 1960-2024

À Montmagny, le 19 février 2024, à l’âge de 63 ans, est décédée madame Andrée Bédard, épouse de monsieur Pierre Minville. Elle était la fille de feu monsieur Michel Bédard et de feu madame Pierrette Fleury. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2le jeudi 14 mars 2024 de 19 h à 21 h et vendredi, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré le vendredi 15 mars 2024 à 11 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Pierre, ses enfants : Marie-Pier (Hubert), Geneviève (Laurent), sa sœur et son frère : Paule (Yves Dionne), Karl, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Minville : Claire (Benoît Corbin), Jocelyne (Donald Tremblay), Jean (Sonia Picard), Luc (Chantal Gosselin), Gaston (Dominique Nadeau), Chantal (Marc Gaudreau).

Elle laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes, de nombreux ami(e)s, sa fidèle petite mini et toutes les personnes qui ont été touchées par sa bonté et sa joie de vivre.

La famille désire remercier Dre Annie Mercier ainsi que les équipes d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny et de l’Hôpital de Lévis pour la qualité des soins prodigués et leur bienveillance. La famille tient également à remercier toutes les personnes qui ont accompagné Andrée, son époux et ses deux filles pendant ses 12 années de combat.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Myélome Canada https://support.myeloma.ca/site/Donation2?df_id=1500&mfc_pref=T&1500.donation=form1&s_locale=fr_CA

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

