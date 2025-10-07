Madame Antoinette Caouette 1937 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 15 septembre 2025, à l’âge de 88 ans, est décédée madame Antoinette Caouette. Fille de feu dame Judith Dancause et de feu monsieur Edmond Caouette, elle demeurait à Saint-Marcel-de-L’Islet.

Elle était la sœur de : feu Marie-Paule (feu Martin Dancause), Jean-Edmond (Louise Pelletier), Marthe. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses petits-neveux, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile ainsi qu’à celui du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour leur présence et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.

Les funérailles seront célébrées le samedi 11 octobre 2025 à 13h30 en l’église de Saint-Marcel, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 12 h 30. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye & Fils (C. Lavoie et Fils), (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.