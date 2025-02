Madame Bernadette Després (1933-2025)

A la Maison d’Hélène, le 19 janvier 2025, à l’âge de 91 ans, est décédée madame Bernadette Couillard Després, épouse de feu Thomas St-Pierre. Fille de feu Claire Bourgault et de feu Laurent Couillard Després, elle était native de Ste-Perpétue et vivait depuis plusieurs années au Cap-Saint-Ignace.

Elle laisse dans le deuil son copain Fernand Larose, ses enfants : Claude (Roberto Pedro Da Silva), feu Odette (Yvon Mathieu), Julie (Gervais Carrier), Philippe (Diane Bourgault) et Louise St-Pierre; ses petits-enfants : Andréanne (William), Laurie (Philippe) et Antoine St-Pierre; Mathieu (Katerina), Vincent (Catherine) et Jessica St-Pierre Carrier (Hugo); ses arrière-petits-enfants : Anaïs, Thierry, Maxence, Justin, Alexandre, Justine, Rosalie, Jules, Éloi et Auguste.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Suzanne (feu Robert Picard), feu Thérèse, feu Jean-Paul (Monique Chabot), feu Monique (feu Henri Chamard), feu Rita (feu Marcel Guilmain - feu Jean Maurice Rémy), feu Gemma (feu Patrice Giguère), feu Rosaire (Paulette Coté), feu Charles-Auguste, Céline, feu Pauline (feu Gilles Veilleux), feu Jacques (Francine Gagnon) et Rachèle (feu Roger Tremblay); de la famille St-Pierre : feu Lionel (feu Gemma Pelletier), feu Élise, feu Irène (feu Arsène Lizotte), feu Madeleine, feu Laurier (feu Rachel Robichaud) feu Florine (feu Georges Noël), feu Marguerite (feu Antonio Audet), feu Rose Alma (feu Georges Gagnon), feu Sr. Simone (Sœur du Bon Pasteur), feu Sr. Juliette (Sœur du Bon Pasteur), feu Rodrigue (Huguette Mercure), Mariette (Jean-Marie Flamand), André (feu Emilia Fournier), feu Charles Eugène (Jeanine Lortie).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

Nous adressons nos sincères remerciements à l’ensemble du personnel du Service de dialyse péritonéale de l’Hôtel-Dieu de Lévis, du Département de médecine et chirurgie de l’Hôpital de Montmagny ainsi que de La Maison d’Hélène de Montmagny.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, ttps://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils560, route du SouvenirCap-St-Ignacele samedi 15 février 2025 à compter de 9h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le même jour à 11h30 à la résidence funéraire. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.