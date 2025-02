Madame Camille Bernier (1959-2025)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 25 janvier 2025, à l’âge de 65 ans, est décédée madame Camille Bernier, fille de feu dame Thérèse Fournier et de feu monsieur Philippe Bernier. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle demeurait à Montmagny.

Elle est allée rejoindre son fils Patrick.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Alain (Irène Gamache), Marcelle (Michel Bourgault), feu Lina (Sylvain Coulombe), feu Clémence, Christian, Marc-André (Céline Bourgault), Normand (Martine Gonthier), Julien (Pauline Bélanger), Fabien, Renée (Benoit Julien) et Rémy (Lucille Collard).

Sont aussi affectés par son départ, sa filleule Sandrine, le père de son fils : Christian Martin (Stéphanie Grondin), plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

Les membres de la famille ainsi que Camille remercient chaleureusement Dre Annie Mercier pour son support continu et la qualité des soins, ainsi que toute l’équipe du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny. Merci à Michaëla Bourgault, infirmière du CLSC de Montmagny pour son soutien sans réserve, la qualité de son écoute et de ses soins; sans oublier tous les collègues de tous les département du CLSC pour les suivis sans relâche. Merci à Rosalie Bilodeau, intervenante sociale au Centre d’action Bénévole (CAB) et toute son équipe formidable pour le soutien et sa présence sans jugement et ce, au besoin, tant pour le passage d’un deuil, solidarité cancer, proches aidants et plus encore. Merci infiniment à Sandrine Bernier-Collard, sa filleule dévouée qui a tout donné pour faciliter une fin de vie en douceur ainsi qu’à ses bonnes amies Julie Ouellet et Brigitte Caron qui ont accompagné Camille jusqu’à la fin.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Maison la Frontière, 5 rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec) G5V 1J6 https://maisonlafrontiere.com/- faire-un-don/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace le vendredi 21 février de 14h à 16h30 et 19h à 21h, le samedi 22 février, jour des funérailles de 9h à 10h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 22 février 2025 à 11h en l’église de Cap-Saint-Ignace, et de là au crématorium.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.

3160725