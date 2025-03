Madame Catherine Thibault Bernier (1936 - 2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 16 février 2025 à l’âge de 89 ans, est décédée madame Catherine Thibault, épouse de feu monsieur Lucien Bernier. Fille de feu dame Marie-Marthe Lemieux et de feu monsieur Paul-Henri Thibault, elle demeurait à L’Islet (Saint-Eugène).

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Mona (Pierre Chouinard) et Rémy(Manon Gaudreault); ses petits-enfants : Éric Chouinard, Nicolas (Josée-Anne Caron), Pascale et Julianne Bernier (Xavier Borgia); sa sœur Marthe et ses enfants : Pierre Tremblay (Martine Boivin), Nicky Tremblay (Philippe Carrière) et son filleul Guy Tremblay (Sonia Boivin) et leurs enfants.

De la famille Bernier, elle était la belle-sœur de : feu Léonidas (feu Annette Fortin), feu Laurent (feu Jeanne-Mance Bélanger), feu Georgette (feu Jean-Guy Gagné) et Laurence (feu Armand Cloutier). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés au Dre Laury-Anne Sanfaçon et à l’ensemble du personnel du département de médecine-chirurgie de l’Hôpital de Montmagny pour leur soutien, leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 8 mars 2025 à 11h en l’église Saint-Eugène de L’Islet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.