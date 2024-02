MADAME CÉCILE HARTON 1935-2023

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Cécile Harton, survenu à Québec le 8 décembre 2023. Elle était l’épouse de feu Claude Proulx, la fille de feu Flore Gaudreault et de feu Joseph Harton.

Sa famille recevra les condoléances le samedi 20 janvier 2024, dès 12h30 en l’église Saint-Félix-de-Cap-Rouge 1460, rue Provancher, Québec (Québec) G1Y 1S1. Les funérailles suivront à 14 h.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-France (Richard Arsenault), Michel (Charlotte Fortier), Jean et Marc (Magda Lotser); ses petits-enfants : Maxime, Geneviève, Félix et Mathilde; ses arrière-petits-fils : Olivier et Benjamin; sa soeur Diane (Léopold Desrosiers); ses belles-soeurs de la famille Proulx : Cécile (Marius Vaillancourt) et Louise (Camille Têtu); ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines et plusieurs ami(e)s.

Outre son époux, elle est partie rejoindre son frère et ses soeurs : Alphonse (feu Lucienne Legros), Armandine (feu Jean-Paul Barck) et Thérèse (feu Laurenzo Couillard); ses belles-soeurs: Monique (Gaston Paradis) et Rolande ainsi que son beau-frère Pierre (Jeannette Bernier).

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4, téléphone: 418 525-4385. https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/

Pour renseignements : Harmonia Téléphone : 418 681-9797Pour l’envoi de messages de sympathie personnalisés :info@harmonia.ca

