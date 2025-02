Madame Céline Morin (1933-2025)

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 28 janvier 2025, à l’âge de 92 ans, est décédée madame Céline Morin épouse de feu monsieur Napoléon (Napol) Morin. Fille de feu dame Adélia Thibault et de feu monsieur Liguori Morin, elle demeurait à Saint-Marcel, et plus récem- ment à Saint-Pamphile.

Elle était la mère de : Gaétane (Gilles Masson) et leurs enfants Éric (Isabelle Gaudreau) et Sophie (Dominic Michaud); feu Richard (feu Monique St-Pierre) et leurs enfants, Kevin (Josée Mercier et Isabelle (Dave Bolduc); Claude (feu Françoise Couture – Nancy Samson) et leurs enfants Pierre-Étienne (Maude Roy) et Marie-Lysa (Alex Lescarbeau); Gérald (Carmen Montminy) et leurs enfants Jonathan (Maïka Sarraude), Sarah-Michèle (Simon-Charles Blouin) et Audrey-Maude (William Fleury); feu Yves (Lucie Bélanger) et leurs filles Anie-Pier (Angel Natale), Mélina (William St-Pierre) et Meggy.

Elle laisse également dans le deuil ses 15 arrière-petits-enfants.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu J. Émile (Éliane Gagnon), feu Marielle (Rénald Morin), feu Julien (feu Irène Diaz), feu Léo (Marie-Stella Bélanger), Charles (Louise Couillard) et Gaétan (France Laprise); de la famille de son époux Napoléon : Rénald (feu Marielle Morin), feu Médard (Monique Morneau), feu Raymonde (feu Gérard Pelletier) et Eva (Marcel Caron).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à tous les anges qui ont gravité dans sa vie durant les 7 dernières années, dont les membres de l’équipe de la Résidence Le Marcellois, du CLSC de Saint-Pamphile, des Habitations Saint-Pamphile (Joie de Vivre), de la Coopérative de Services à domicile de la MRC de L’Islet ainsi que de La Maison d’Hélène de Montmagny, pour leur précieux soutien, leur dévouement et les excellents soins apportés.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9,

https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront en l’église de Saint-Marcel de L’Islet, le samedi 15 février à compter de 11h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 15 février 2025 à 13h en l’église de Saint-Marcel. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils (C. Lavoie et Fils)

418 356-3822, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.