Madame Charlotte Lemieux Gaudreau 1936-2024

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 15 janvier 2024, à l’âge de 87 ans et 8 mois, est décédée madame Charlotte Lemieux, épouse de monsieur Raymond Gaudreau. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Charles Lemieux et de feu dame Marie-Reine Gaudreau. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et amis à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 10 février 2024, jour des funérailles, à compter 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l’église Saint-Mathieu de Montmagny. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond, ses enfants Hélène (Jean Simard), France (Damien Gagné), Louis (Ena Holtermann), Charles (Diane Lévesque), Marc (Chantal Minville); ses petits-enfants : Frédéric, Catherine, Lydia, Thomas et Natalie, ainsi que leur conjoint(e), son frère Jacques Lemieux (feu Lise Caron), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreau : Sr Gemma, Léon (feu Gilberte Fournier), Clément (Adrienne Aubé), Cécile (feu Marc Millet), Annette, Denise, Madeleine (feu Lorrain Gagnon), Jean-Paul (Lise Collin), Michel (Monique Bourget). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

Elle est partie rejoindre ses frères et sa sœur adorée : Jean-Eudes (feu Monique Théberge), Bertrand (Gisèle Plamondon, Nicole Duchesne), Gaston (Micheline Corriveau), Juliette (Louis Roy), son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Gaudreau : Armand (feu Édith Simoneau), Thérèse (feu Albert Turbide).

Des remerciements sont adressés au personnel de la Résidence des Bâtisseurs (Mgr Deschênes), aux intervenant(e)s du CLSC, au personnel de La Maison d’Hélène et plus particulièrement à la Dre Annie Mercier.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 ou à un organisme de votre choix en soutien à la recherche sur le cancer.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de condoléances : par télécopieur : 418 248-2621, courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec