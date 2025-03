À la Résidence Les Quartiers A de L’Islet, le 18 février 2025, à l’âge de 92 ans et 11 mois est décédée paisiblement madame Claudia Dubé, épouse de feu monsieur Philippe Bélanger, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Saint-Damase de L’Islet, elle était la fille de feu dame Elmire Bernier et de feu monsieur Joseph Dubé.

Elle laisse dans le deuil ses filles : Linda (Robin Dufour), Maryse (Jocelyn Fournier) etNathalie (Michel Beaupré); ses petits-enfants : Roxanne Fournier (Louis Gaudreau) et Simon Bélanger-de Villers (Audrey Drolet).

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Rita (feu Auguste Pellerin), feu Alfred (feu Corinne Gaudreau), feu Octave, feu Rose et feu Fortunat; de la famille Bélanger : feu Josaphat (feu Marie-Anna Bernier), feu Jean-Denis (feu Colette Dubé), feu Marie-Paule (feu Ovide St-Pierre), feu Marie-Claire (feu Germain Dubé), feu Louis (feu Thérèse Morneau); de la famille Chouinard : feu Nicolas, feu Gérard (Brigitte Fournier), Colette (Robert Poulin) et Urbain (Micheline Blanchet).

Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à Sonia Morin et au personnel de la Résidence Les Quartiers A de L’Islet, pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. De plus, nous désirons remercier l’équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, et tout particulièrement Sandra Tremblay, pour leur soutien, leur délicatesse et les soins attentionnés. Un merci spécial à Éric Pelletier pour son écoute et sa disponibilité.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils4, ch. du Roy OuestSaint-Jean-Port-JoliLe samedi 15 mars à compter de 13h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 15 mars 2025 à 15h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.caMaison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.