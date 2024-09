Tu continueras toujours à vivre dans nos pensées et dans nos coeurs. Nous t’aimons tellement, on se dit privilégié de t’avoir eue dans nos vies et nous conserverons à tout jamais un merveilleux souvenir du temps passé à tes côtés. Continue de veiller sur nous comme tu l’as toujours si bien fait.

Jacques et les enfants Jimmy, Marco et Renelle