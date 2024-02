Au Centre d’hébergement Saint-Fabien-de-Panet, le 7 janvier 2024, à l’âge de 84 ans et 9 mois est décédée madame Colette St-Pierre, épouse de feu monsieur Raynald Gagnon. Fille de feu dame Joséphine Bélanger et de feu monsieur Alphonse St-Pierre, elle demeurait à L’Islet.

Elle est partie rejoindre son époux Raynald et son petit-fils Mathieu Gagnon-Poitras. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Brigitte Jean), Yvan (Johanne St-Pierre), Martin (Catherine Com) et Christiane (Christian Jean) ; ses petits-enfants : Sarah (Martin Leblanc), Maxime (Cynthia Poliquin), Gabriel (Jessica Chouinard-Pelletier), Emmanuel (Rosalie Giguère-Méthot), Maude (Jérôme Taillon) et Nicolas ; ses arrière-petits-enfants : William, Rébecca et Ophélie.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Jeannine (feu Claude Giasson), feu Omer (feu Louisette Bélanger), feu Roch (feu Colombe Pelletier), feu Camille (feu Anne-Marie Caron), feu André (Julienne Pelletier), feu Gérard (Céline Pelletier); de la famille Gagnon : feu Jeanne d’Arc, feu Madeleine, feu Aline (feu Jean Jacques), feu Raymond, feu Lise, Jean-Claude, Edmond, feu Paul-André, Angèle, Marguerite (feu Yvon Gaudreault) et Céline (Réjean Martel). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du Centre d’hébergement Saint-Fabien-de-Panet pour leur accompagnement et les excellents soins.

Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Rayons d’Espoir, 10, rue Alphonse, St-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0 ou à la Fondation cancer du sein Québec 279, rue Sherbrooke Ouest, bur. 305, Montréal (Québec) H2X 1Y1 https://rubanrose.crowdchange.ca/27285/donate

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 61, chemin des Pionniers Est L’Islet-sur-Mer le vendredi 2 février de 19 h à 21 h, samedi jour des funérailles, à compter de 12 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 3 février 2024 à 14 h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet, et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec