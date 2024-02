Madame Colette Thériault 1931-2024

Au Centre d’hébergement de Saint-Fabien-de-Panet, le 20 janvier 2024, à l’âge de 92 ans, est décédée madame Colette Thériault. Fille de feu dame Alice Dubé et de feu monsieur Donat Thériault, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants (leur père feu Aurèle Jean) : Mychel Jean (Thérèse Beaulieu), Maryo Jean (Johanne Cloutier); ses petits-enfants : Yannick Jean (Marie-Thérèse Guay) et Jonathan Jean, Frantz Bréant et Gaël Jean-Bernaquez; ses arrière-petits-enfants : Simon et Samuel Jean.

Elle était la soeur et la belle-sœur de : feu Jean-Denis (Pauline Bourgault), feu Ghislaine (feu Paul-Édouard Pelletier), feu Rodrigue (feu Lucette Dubé), Madeleine (feu Maurice Asselin), Jean-Noël (Pierrette Pelletier), Marie (Marcel Jean), feu Michel (Ginette Gauthier), Martin (Angèle Duquette).

Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Jean, ainsi que de la famille de son compagnon de vie feu Maurice Dubé, ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe de la Résidence Les Quartiers A de L’Islet ainsi que du Centre d’hébergement de Saint-Fabien pour la qualité de leurs soins, leurs attentions et leur soutien, et ce de façon facilitante et compréhensive.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le vendredi 9 février à compter de 12 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 9 février 2024 à 14 h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec