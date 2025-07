Madame Denise Guimont Guillemette 1936-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 6 juillet 2025, à l’âge de 89 ans, est décédée madame Denise Guimont, épouse de feu monsieur Raymond Guillemette. Fille de feu dame Marie-Ange Brie et de feu monsieur Léonard Guimont, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : France, Lise (Denis Hudon), Michel (Sonia Bilodeau) et Daniel (France Martin) ; ses petits-enfants : Charles Payette et Alexis Hamelin (Elisabeth Nunes), Jean-Denis (Valérie Gagné) et Sébastien Hudon (Nathalie Pépin) ainsi que Frédéric Guillemette (Stéphanie Guillemette) ; ses arrière-petits-enfants : Sophie, Nickolas et Jérémy Hudon, Béatrice Hudon, Zoé Guillemette et Ben Hamelin. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Laurette (feu Pierre Rouleau), feu Martin, feu Jean-Louis, feu Céline (feu Harry Casey) et Hélène (feu Jean-Yves Collin) ; de la famille Guillemette : feu Gérard (feu Jeannine Sylvestre — feu Anne-Marie Leblanc), feu Roger (feu Denise Landry —Lucille Corriveau), feu Marcel (feu Gisèle Marchand), Murielle (feu Fernand Bernier) et feu Gisèle Guillemette (feu Léon Leblanc). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la médecine-chirurgie de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement, leur dévouement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ et à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 26 juillet 2025 à 14 h 30 en l’église de Cap-Saint-Ignace, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 12 h 30. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.