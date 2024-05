Madame Denise Lemieux (1949-2024)

À son domicile de Berthier-sur-Mer, entourée des siens, est décédée le 23 mai 2024 à l’âge de 75 ans Mme Denise Lemieux, épouse de feu M. Patrice Tondreau.

La famille recevra les condoléances à la :

Résidence funéraire Boulanger

31 av. de la Fabrique

Montmagny

le vendredi 31 mai de 19h à 21h30 ainsi que le samedi à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 1 juin à 11h en l’église Saint-Thomas de Montmagny suivi de l’inhumation au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Caroline (Yves-Marc Pelletier), Jean-Philippe (Catherine St-Jean), ses petites-filles Océane (Christophe Morin) et Flavie; elle était la sœur de : Claire (Bernard Blanchet) et Sylvie; de la famille Tondreau, la belle-sœur de : Andrée, Marcelle (Michel Lefebvre) et Françoise (Harold Bourget). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille remercie sincèrement Dre Annie Mercier, Dre Michèle Boulanger, les équipes de médecine de jour de l’Hôpital de Montmagny, du CLSC de Montmagny ainsi que Centre régional intégré de cancérologie de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny.