Madame Diane Galibois 1945-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 27 mars 2025, à l’âge de 79 ans et 9 mois, est décédée madame Diane Galibois. Elle était la fille de feu monsieur Ubald Galibois et de feu dame Arzela Denault. Elle demeurait à Montmagny et native de Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s en l’Église Saint-Mathieu 260, avenue Louise Montmagny (Québec) G5V 2H8 le samedi 17 mai 2025, jour des funérailles, à compter de 10 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église Saint-Mathieu.

Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Lise, feu Solange, Ginette, feu Raynald (Micheline Lamontagne), feu Suzanne (Denys Garant), feu Albéric (Carole Simard), Bertrand, Gaston (Lorraine Lamarre), Gillaine, Céline (feu Guy Coulombe), feu France (Yves Sauvageau) et Bruno.

Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi que les paramédics pour les bons soins prodigués.

La direction des funérailles a été confiée à la.Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnor- mand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

