Madame Doris Landry 1942 - 2025

À son domicile de Cap-Saint-Ignace, le 14 octobre 2025, à l’âge de 83 ans, est décédée madame Doris Landry. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu dame Marie-Claire Lemieux et de feu monsieur Georges Landry.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants et leur famille, ses sœurs et ses beaux-frères, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène, 350,avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, www.lamaisondhelene.org

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 1er novembre 2025 à compter de 13h.

Un moment de recueillement y aura lieu à 14h,suivi de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils, 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.