Madame Edith Lavoie

À l’Hôpital de Montmagny, le 1er septembre 2025 à l’âge de 102 ans et 6 mois est décédée madame Édith Lavoie, épouse de feu monsieur Lionel Lavoie. Fille de feu dame Régina Normand et de feu monsieur Joseph-Auguste Lavoie, elle demeurait à L’Islet.

Elle était la mère de : feu Louisette, Lorraine (feu Gilles Ouellet), Ginette (feu Marcellin Landry), Yvon (Danielle Gagné), Paul-Henri, Louisette (Lucien Poitras), Francine (Alain Bourgault), Gaétane, Mario (Nicole Boutin). Elle laisse ses petits-enfants : Steve et Isabelle Landry (Éric Lévesque); Stéphanie (Mitchell Charleston Bussières) et Katy Lavoie (Samuel Thiboutot); ses arrière-petits-enfants : Jeffrey (Vicky Dubé Pelletier), Léo et Mathys Lévesque; Ellie Charleston ainsi que sa sœur Gilberte Lavoie (feu Paul Williams).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de l’Hôpital de Montmagny, pour leur dévouement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 61, chemin des Pionniers Est de L’Islet, le samedi 20 septembre à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 20 septembre 2025 à 11h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet.

Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de L’Islet.