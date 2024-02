Madame Émélie Cloutier Avoine

Vous avez été nombreux à nous apporter sympathie et réconfort lors du décès de Mme Émélie Cloutier, survenu le 27 décembre dernier. Vous êtes venus la saluer une dernière fois, vous avez partagé notre chagrin, vous nous avez adressé des mots d’affection et de solidarité et vous nous avez apporté chaleur et soutien. Nous en avons été profondément émus et nous tenons à vous en remercier très sincèrement.

Tous ces gestes nous ont grandement touchés et ont été très appréciés dans ces moments difficiles. Nous tenons à exprimer à tous notre plus profonde reconnaissance et notre amitié la plus sincère.

Ses enfants : Paul, qui nous a quittés (Blanche St-Pierre), Gaétane (feu Pierre Marchand), Diane (Wilfrid Lévesque), son fils de cœur Joël Bourgault (Jenny Vaillancourt); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants