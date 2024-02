Madame Émélie Cloutier Lavoine 1925-2023

À l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de la Pocatière, le 27 décembre 2023, est décédée à l’âge de 98 ans et 9 mois dame Émélie Cloutier épouse de feu monsieur Alfred Avoine. Elle était la fille de feu Ferdinand Cloutier et de feu Bertha Pelletier. Elle demeurait à La Pocatière et autrefois à Sainte-Perpétue.

Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au: Complexe funéraire Marius Pelletier inc. 409, 9e Rue boul. Desrochers, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 le dimanche 21 janvier 2024, de 11 h à 13 h 55. Une cérémonie d’Adieu sera célébrée, ce même jour à 14 h, en la chapelle du Complexe funéraire et de là les cendres seront déposées au columbarium.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Paul, qui nous a quittés (Blanche St-Pierre), Gaétane (feu Pierre Marchand), Diane (Wilfrid Lévesque), son fils de coeur Joël Bourgault(Jenny Vaillancourt); ses petits-enfants: Steeve, Shirley, Yuri, Yéléna, Hélène, François, Denis et leur conjoint(e): ses arrière-petits-enfants : Zachary, Zoé, Alexis, Émilie, Yuri, Anthony, Alex, Naomie, Xavier, Aurélie, Laurent, Louis, Alice, Émilie, Mikaël, Zoé et Félix.

Sont aussi affectés par son départ son beau-frère, sa belle-soeur, ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, des familles Cloutier et Avoine, ses autres parents et ami(e)s.

La famille remercie les membres du personnel soignant de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, les infirmières des soins à domicile du CLSC et la docteure Isabelle Pelletier pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU Sainte-Justine ou à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Dons en ligne: www.fondationstejustine.org ou www.fondationhndf.ca

Direction funéraire : Résidence Funéraire Marius Pelletier inc. La Pocatière, Saint-Jean-Port-Joli. Pour renseignements: 1 418 856-3371 sans frais : 1 866 856-3371Courriel : rfmpel@videotron.ca Site web : www.mariuspelletier.com