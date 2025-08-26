Madame Émilienne Côté Duquet 1945-2025

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à toutes celles et ceux qui ont partagé notre peine lors du décès de madame Émilienne Côté, survenu le 4 janvier 2025.

Votre présence, de même que les nombreuses marques de sympathie exprimées de différentes façons, nous ont apporté un grand réconfort et ont été profondément appréciées.

Que chacun d’entre vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre reconnaissance et les considère comme étant personnellement adressés.

Son époux Rénald ainsi que les familles Côté et Duquet.