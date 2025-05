À l’Hôpital de Montmagny, le 1er mai 2025, à l’âge de 86 ans, est décédée madame Fernande Fournier, épouse de feu monsieur Anatole Bélanger. Elle demeurait à Saint-Damase de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Maryse (Sylvain Gaudreault) et Pascal (Marie-Pier Nicole); ses petits-enfants : Dave (Edith Caron), Karina (Jordan Bernier) et Alex (Alexime Bernier); Mégan (Samuel Lizotte) et Eve; leur mère Colette Roy.

Elle était la sœur et la belle-soeur de : feu Thérèse (feu Euclide Bélanger), feu Lucien, feu Lucienne (feu Yvon Bélanger), feu Denise (feu Jean-Paul Fournier), feu Gilbert, Germain (Denise Leclerc), feu Paul-Denis (feu Fernande St-Pierre), feu Marcel, feu Germaine (Claude St-Pierre), Michel (Maude Soucy); de la famille Bélanger : feu Laura (feu Armand Rioux), feu Euclide (feu Thérèse Fournier), feu Monique (feu Rosaire Boissinotte), feu Colette (feu Laurent Jean), feu Clément, feu Magella (Céline Castonguay), Solange (feu Lucien Rioux), Véronique (feu Rosaire Rioux) et feu Valère (feu Céline Rioux).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour leur soutien et leurs attentions.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la Salle municipale Saint-Damase de L’Islet le samedi 24 mai à compter de 11h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 24 mai 2025 à 14h30 en l’église de Saint-Damase, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.