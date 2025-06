Madame Fernande Labonté 1930-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 13 mai 2025, à l’âge de 94 ans et 6 mois, est décédée madame Fernande Labonté. Elle était la fille de feu monsieur Félix Labonté et de feu dame Emma Dion. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panet et autrefois de Sainte-Lucie-de-Beauregard.

La famille accueillera parents et ami(e)s à L’Église de Sainte-Lucie141, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard (Québec) G0R 3L0le vendredi 20 juin 2025 à compter de 9h.

Une prière d’Adieu aura lieu par la suite à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Céline (Roland Lafontaine), Gilles (Manon Milhomme),Diane (Mario Duquet), Christian (Jocelyne Couture), Réjean (Colombe Blais), feu Carole (Michel Dumas), Linda (Jules Chouinard), Daniel (Candy Doyon), Normand (Brigitte Fradette), Odile (Roger Fortier), Marina (Sylvain Charest), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ses frères et soeurs : feu Émile (Anna Vézina), feu Paul (feu Yvette Pelletier), feu Robert, feu René (Jeannine Guillemette), feu Thérèse (feu Philippe Pelletier), feu Jacqueline (feu Alphonse St-Laurent), Denis (feu Rachel Guillemette), Rolande (feu Alfred Boulet), Jeannine (feu Robert Allaire), Gisèle (Raymond Lafontaine). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Duquet, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Remerciements sincères au personnel des Habitations Panet ainsi que le personnel du département de Médecine-Chirurgie de l’Hôpital de Montmagny, pour les excellents soins reçus.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

