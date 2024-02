Madame Fernande Tanguay Mercier 1929-2023

À la Résidence Les Bâtisseurs Monseigneur Deschênes de Montmagny, le 28 décembre 2023, à l’âge de 94 ans et 10 mois, est décédée madame Fernande Tanguay, épouse de feu monsieur Albert Mercier. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Sainte-Apolline-de-Patton.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-LouisMontmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 26 janvier 2024, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré à 14 h 30 en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium extérieur du cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil ses enfants et leur conjoint(e): feu Gaétane, Wilson (Lucille Bercier), Rosanne (Bruno Mercier), Marcel (France Couture), Bruno (Sylvie Beaudoin), Chantal (Claude Lapalme); ses petits-enfants : Audray (Ghislain Houde), Marie-Lou (William Kilby), Steve (Aurélia Le Roux), Éric Mercier (Mélanie Guérin), Jackie (Nicolas Lafond), Jimmy (Marie-Ève Ferland), Simon, Geneviève (Jean-Noël Moukarzel), William B. Mercier, Gabrielle (Mathieu Chiasson); ses arrière-petits-enfants : Lucas, Rafaële, Édouard, Victor, Robin et Jules.

Ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Tanguay et Mercier ainsi que nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

De sincères remerciements à tout le personnel de la Résidence Les Bâtisseurs pour leurs bons soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-LouisMontmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545, messages de condoléances : par télécopieur : 418 248-2621courriel : lnormand@laurentnormand.ca et/ou via le site Web : www.laurentnormand.caEntreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec