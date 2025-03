Madame Fleurette Fortin

À la douce mémoire de dame Fleurette Fortin.

Chère Maman, tu as été le coeur de notre famille, la lumière dans nos vies, et le pilier sur lequel nous nous sommes tous appuyés. Dans chaque leçon de vie, dans chaque sourire partagé, et dans chaque geste de tendresse, tu nous as montré le chemin à suivre, illuminant nos parcours de ta sagesse et de ton amour inconditionnel.

Où tu reposes désormais, nous savons que tu veilles sur chacun de nous, comme tu l’as toujours fait. Avec tout l’amour que nous pouvons porter dans nos cœurs, tu restes avec nous à chaque moment, à chaque respiration, à chaque battement de cœur, toi qui nous a donné la vie. Alors, oui repose en paix chère Maman, douce étoile de nos vies.

Ayez une pensée toute spéciale en ce jour, une messe sera célébrée ce 19 mars 2025 à l’Oratoire St-Joseph Mtl.

De tes enfants bien-aimés