Madame Florence Langlois

Ne pleurez pas ma mort, célébrez ma vie!

C’est avec une très grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Florence Langlois survenu le 17 mars 2024 à la Maison Michel-Sarrazin à l’âge de 65 ans.

Originaire de Saint-Paul-de-Montminy, elle laisse dans une peine immense son conjoint des 41 dernières années, Serge Proulx.

Elle laisse dans le deuil ses deux enfants adorés: Jean-Philippe (Hugo Pimentel) et Catherine (Danys Martin); ses trois petits-enfants: Théo, Lila et Mahée Martin, qu’elle chérissait tellement; ainsi que son filleul Charles Roberge.

Elle est allée rejoindre ses parents: Mme Thérèse Lemelin et M. Fortunat Langlois ainsi que son frère Denis Langlois.

Elle était la sœur de Diane (André Laferrière), Marthe, Bernard, Lucie, François (Ann Griffin) et Carmen (Yves Roberge). De la famille Proulx, elle était la belle-sœur de Lise (Paul-Aimé Laferrière), Denise (Richard Nadeau), Thérèse, Michel (Nicole Roy), Jean-Louis (Nicole Talbot), Jocelyn (Sonia Bernier) et Jean-François.

Florence laisse également dans le deuil ses tantes et oncles, nièces et neveux, ainsi que de nombreux amis qui ont été d’un grand soutien pour elle et sa famille, dont son équipe de travail des Produits Métalliques Roy qui a toujours été derrière elle dans son combat contre la maladie.

Sa famille tient à remercier Émily Bernier Poirier et Marie Lavoie du CLSC de Saint-Romuald, ainsi que l’équipe d’oncologie de l’IUCPQ pour leur professionnalisme, leur écoute et leur soutien constant. Merci également à la Maison Michel-Sarrazin pour leur accueil chaleureux et leur accompagnement. Merci du fond du cœur à sa sœur Lucie pour sa générosité et son dévouement.

En guise de sympathies, nous vous invitons à faire un don à la Fabrique de Saint-Paul-de-Montminy ou à la Maison Michel-Sarrazin.

La famille vous accueillera au Complexe Claude Marcoux1845, boulevard Guillaume-CoutureLévis, secteur Saint-Romuald le dimanche 7 avril à compter de 10 h. La cérémonie sera célébrée le même jour à 13 h, à la salle de recueillement du complexe.

Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 7 avril à 13 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l’onglet « voir la cérémonie ».

