À l’Hôpital de Montmagny, le 19 février 2025 est décédée de façon inattendue, madame France Marois, fille de dame Gilberte Robin et de monsieur Claude Marois. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle demeurait depuis plusieurs années à Montmagny.

Elle était la sœur de : Gilbert, feu Sylvie, Brigitte (René Lord), Jean (Céline Auger) et Julie (David Leroux).

Elle laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces : Mathieu et Laurie Lévesque, Simone et Charles Marois; ses oncles et tantes, cousins, cousines des familles Marois et Robin, ainsi que plusieurs ami(e)s et ses collègues du CJE (Carrefour Jeunesse Emploi) de Montmagny.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Maison la Frontière, 5 rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec) G5V 1J6 https://maisonlafrontiere.com/faire-un-don/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la maison funéraire De la Durantaye & Fils 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 15 mars à compter de 11h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 15 mars 2025 à 15h à la résidence funéraire et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.