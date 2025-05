Madame Françoise Bernier 1947 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 28 avril 2025, à l’âge de 77 ans, est décédée madame Françoise Bernier conjointe de feu monsieur Joseph-Edouard Thibault. Fille de feu dame Gemma Bélanger et de feu monsieur Maurice Bernier. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Elle était la sœur et la belle-soeur de : Aline (René Jean), Roger (Denise Langlois),Gilberte (Claudel Bélanger), feu Réjean et Jacqueline Bernier; de la famille Thibault :feu François (feu Rose-Annette Thibault), feu Romuald, feu Alphonsine (feu Jean-Thomas Laurendeau), feu Marguerite (feu Raoul Bernier), feu Alfrédine (feu Roméo Caron), feu Fernande (feu Marcellin Thibault), feu Jeanne-d’Arc (feu Laurent J.B. Caron).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces Marin, Jacques (Sophie Picard) et Nicole Bernier (Robert Dussault et son fils David Bernier-Boulet), Catherine (Francis Gamache et leurs enfants Annabelle et Arnaud) et Dominique Bernier (leur mère Marie-Claire Caron), Isabelle Bélanger (Michel Lavoie et leur fils Olivier), ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leur accueil et les excellents soins. Un merci spécial à sa sœur Jacqueline pour sa présence et son dévouement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’organisme de votre choix. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 24 mai 2025 à compter de 9h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu ce même jour à 11h30, au salon. Ses cendres ainsi que celles de son conjoint Joseph-Édouard seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca.Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.