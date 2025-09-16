Madame Gemma Caron Bourgault

À l’Hôpital de Montmagny, le 7 septembre 2025, à l’âge de 98 ans, est décédée madame Gemma Caron épouse de feu monsieur Roland Bourgault. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et depuis plus récemment à Montmagny. Originaire de Saint-Aubert de L’Islet, elle était la fille de feu dame Rose Hunter et de feu monsieur Charles Caron; la sœur et la belle-sœur de feu Rose-Aimée (feu Fernand Deschênes), feu Armoza (feu Armand Blanchet), feu Jean-Charles (Monique Fournier) et feu Paul Caron (feu Annette Gamache). De la famille Bourgault : feu Lionel (feu Florence Deschênes), feu Georgette (feu Albert Duval), feu Aline (feu Benoit Boulet), feu Colette (feu Bastien Caron) et feu Denise (feu Robert Dussault). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny et à celui du Pavillon Alexandra de Montmagny pour leur gentillesse, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, www.lamaisondhelene.org.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, ch. du Roy Ouest à Saint-Jean-Port-Joli le vendredi 19 septembre à compter de 12h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 19 septembre 2025 à 14h30 en l’église de Saint-Jean-Port-Joli et de là au crémato-rium. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.