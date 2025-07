Madame Germaine Leclerc Gonthier 1926 - 2025

« J’ai aimé la Vie. J’ai donné la Vie. J’ai partagé ma Vie. Je peux maintenant me reposer. »

Au Centre d’hébergement de Saint-Fabien-de-Panet, le 9 juillet 2025, à l’âge de 99 ans et 4 mois, est décédée madame Germaine Leclerc, épouse de feu monsieur Maurice Gonthier. Elle était la fille de feu monsieur Émile Leclerc et de feu dame Mélina Paré. Elle était native et demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard.

La famille accueillera parents et ami(e)s en L’église de Sainte-Lucie-de-Beauregard 141, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard (Québec) G0R 3L0 le dimanche 3 août 2025 à compter de 11 h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 14 h en l’église de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : feu Marielle, Alain (Johanne Bourgoin), Paul (Lise Blanchet), Pierrette (Jacques Lapointe), Daniel (Estelle Pelletier), Serge (Line Lapointe), Gaétan (Mariette Desponts), feu Joscelyn (Chantal Bolduc), Béatrice (Marcel Roy), Suzelle (Nicolas Turcotte), Bernard (Isabelle Nadeau), ses 26 petits-enfants, ses 41 arrière-petits-enfants et ses 3 arrière-arrière-petits-enfants.

Elle était la sœur de : feu Alphonse (feu Irène Gonthier), feu Lucienne (feu Honorius Gonthier), feu Léontine (feu François Lachance), feu Adrienne (feu Alphonse Bolduc), feu Rita (feu Clément Corriveau).

De la famille Gonthier, elle était la belle-sœur de : feu Honorius (feu Lucienne Leclerc), feu Marie-Paule (feu Aldéric Lajoie), feu Irène (feu Alphonse Leclerc), feu Rose-Hélène (feu Jules Mercier), feu Thérèse (feu Paul-Émile Croteau), feu Florian (Gilberte Anctil), feu Yolande (feu Robert Faucher), feu Jean-Marie (Antoinette Cloutier), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel des Habitations Panet ainsi que le personnel du CHSLD de Saint-Fabien pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Sainte-Lucie-de-Beauregard : (https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-fabrique-de-la-paroisse-de-sainte-lucie/).

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.