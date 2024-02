Madame Gilberte Jean Bélanger 1938-2024

À la résidence A. J Bourgault de Sainte-Perpétue, le 15 janvier 2024, à l’aube de ses 86 ans est décédée dame Gilberte Jean épouse de feu monsieur Gérard Bélanger. Native de Saint-Damase, elle était la fille de feu Eulalie Lord et de feu Michel Jean. Elle demeurait à Sainte-Félicité comté de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Josée Pellerin), Marthe (Mario Bélanger), Raynald, Guylaine (Ghislain Parisé-sa fille Marie- Christine), Robin (Marielle Dubé), Renauld (Julie Bélanger). Ses petits-enfants : Marie-Pierre, Luc-Olivier et Pascal, Sébastien, Jean-François et Geneviève, Mélissa, Marie-Frédérique et Anne-Sophie, Annie-Ève et Marc-Antoine, ainsi que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Léandre, Simone, Benoît, Félyxe, feu Elora, Léa, Emy, Mégane, Louis-Félix, Juliane, Hugo, Aurélie, Adélie, Lianna, feu Maéva, Flavie. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Denis, Émilien (Angéline Gaudreau), feu André (feu Lucie Bernier), feu Yvon, Bibiane (Jean-Julien Caron), feu Micheline (feu Jocelyn Lapointe), Bertrand (feu Rita Morneau), Rose-Hélène, Jeanne-Mance (Normand Lemelin), Nicole, Francine (Pierre Caron), Yanne (Claude Grendler), feu Fernand (Cécile Jalbert), Amable (Josée Cloutier), Dominique, Cécile (Luc Pelletier), Claude (Murielle Desrosiers). De la famille Bélanger : feu Véronique (feu Laurent Bélanger), feu Clémence (feu Patrick Moreau), feu Jeanne-d’Arc (feu Valère Dupont), feu Madeleine (feu Gilles Moreau), Marie (Élisée Vaillancourt), Bernard (feu Thérèsa Savoie), Jacqueline (feu Rodrigue Bernier), Rosaire (Laurette Ouellet), Pierrette (feu Nil Whitton), Jean-Paul (Brigitte Blanchet). Sont également affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à tout le personnel soignant qui s’est impliqué dans les dernières années afin d’offrir à notre mère un accompagnement et des soins empreints d’humanité.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0.

Les membres de sa famille vous accueilleront à l’église de Sainte-Félicité 3, route de l’église le samedi 27 janvier 2024 à compter de 11 h 30. Le service religieux sera célébré le samedi 27 janvier 2024 à 15 h en l’église de Sainte-Félicité et de là au crématorium.

La direction a été confiée à la maison funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) Saint-Pamphile. Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822, télécopieur : 418 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca