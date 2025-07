Madame Gisèle Simard Guimont 1929 - 2025

« Le temps passe et transforme nos souvenirs en petits moments de bonheurs. Tout est là, et pourtant si loin... 95 printemps sont passés, et là, au bout du chemin, se lève un nouveau matin. » Au Centre d’hébergement Vigi Notre-Dame de Lourdes, le 7 juin 2025, à l’âge de 95 ans, est décédée madame Gisèle Simard Guimont, épouse de feu monsieur Bertrand Guimont. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Simard et de feu dame Rosanna Gendron. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 2 août 2025, à compter de 13h. Une liturgie de la Parole aura lieu par la suite à 15h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Renaud (Raymonde Théberge), Marie (Jacques Morin), ses petits-enfants : Charles-Étienne Morin (Virginie Coiteux), Justine Morin (Samuel Rancourt) et ses arrière-petits-enfants : Liliane et Léo. Elle était la sœur de : feu Normand Simard (feu Simone Langlois), feu Rachel Simard (feu René Guimont), feu Bertrand Simard (Agathe Gagnon), feu Clément Simard (Pauline Blais), feu Laurent Simard (Simone Campagna). Elle était la belle-sœur de : feu Paul-Auguste Guimont (feu Blanche Lacroix), feu Blanche Guimont (feu Paul-Aimé Racine), feu Roméo Guimont.

La famille tient à exprimer sa gratitude à toute l’équipe du centre d’hébergement Vigi Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel de Bellechasse. Leur accueil chaleureux, leur respect et leur approche au quotidien ont permis l’accompagnement, le calme et le soutien nécessaire pour traverser avec sérénité ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/) ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/). Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (QC) G5V 1N2 Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.