Madame Héléna Duval Fortin 1928-2024

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 12 janvier 2024, à l’âge de 95 ans, est décédée madame Héléna Duval, épouse de feu monsieur Napoléon Fortin. Fille de feu dame Marie-Desneiges Bernier et de feu monsieur Joseph-Arthur Duval, elle demeurait à Saint-Aubert de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Clément (Françoise Lemieux) et Donald (Danielle Robichaud); ses petits-enfants : Rémi et Vicky Fortin (Pierre-Paul Gamache), Yannick, Alexandre et Marie-Michelle Fortin (Marc Deschênes); ses arrière-petits-enfants : Gabriel et Louis Gamache, Raphaëlle et Marie-Maxim Deschênes.

Elle est allée rejoindre, outre ses parents et ses beaux-parents, tous ses frères et soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Maurice (Lucia Bernier), Marie-Desneiges (Adrien Thibault), Mathieu (Marie-Paule Nicolas), Germaine (Léo Fortin), Claire (Alphonse Fortin), Lionel (Blanche Sergerie), Béatrice (Luc Dubé); de la famille Fortin : Joseph (Alice Caron), Arsène (Julienne Fortin), Mathieu (Juliette Chouinard), Blanche (Jean-Charles Caron), Anne-Marie (Gérard Bélanger), Eugénie (Wellie Johnston), Alphonse (Claire Duval), Georges (Denise St-Pierre) et Régina Fortin (Martin Vaillancourt).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés aux propriétaires et aux membres de l’équipe de la « Maison Marie-Fitzbach » devenue « Les Quartiers A », ainsi qu’aux membres du personnel du Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, pour toutes leurs attentions, leur dévouement et la qualité remarquable de leur approche et de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0.

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église) Saint-Aubert de L’Islet le vendredi 26 janvier à compter de 12h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 26 janvier 2024 à 14h en l’église de Saint-Aubert. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances: Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.