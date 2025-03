Madame Hélène Fournier Côté 1934-2025

Au CHSLD de Montmagny, le 9 mars 2025 est décédée à l’âge de 91 ans madame Hélène Fournier. Elle était l’épouse de feu monsieur Marc-André Côté et fille de feu dame Jeanne-Aimée Picard et de feu monsieur Alfred Fournier. Elle demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger 31, ave. de la fabrique Montmagny le jeudi 3 avril 2025 de 19h à 21h30 et le vendredi 4 avril 2025 de 13h à 15h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées en l’église St-Mathieu de Montmagny à 15h00. L’inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny à une date ultérieure.

Elle laisse dans le deuil ses fils: Réjean (Paule Lacombe), Alain (Vicky Nadeau) et Bruno; ses petits-enfants : Philippe (Éveline Brochu), Rosalie (Pierre-Olivier Tanguay), Valérie (Tommy Lecours), William (Marjorie Matte), Victoria et Jyliane (Gabriel Landry).

Elle était la sœur de : Gabriel (feu Simone Fortin), feu André (feu Angéla Robin), feu Denis (feu Noëlla Caissie), feu Clément (feu Claire Bérubé).

De la famille Côté, elle était la belle-sœur de : feu Monique, Louise (feu Honoré Pelletier), Pierrette (feu Clément Corneau), feu Jean-Louis (Louise Thibault), feu Jean-Pierre, Gilles, Gaston, feu François (France Vézina), Hélène (Robert Cardinal), Madeleine (Jean-Luc Lord), et Claude.

Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis.

Toutes marques d’affections peuvent se traduirent par un don à la Fondation de l’Hôpital de Montmagny : https://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Pour renseignements : téléphone : 418-248-1363, sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel : info@residenceboulanger.com ; via le site Web : www.residenceboulanger.com.

La Résidence funéraire Boulanger est membre de la Corporation des thanatologues du Québec.