Madame Huguette Richard Boucher 1939-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 14 janvier 2026, à l’âge de 86 ans, est décédée madame Huguette Richard, épouse de feu monsieur Robert Boucher. Elle était la fille de feu monsieur Armand Richard et de feu dame Rita Dutil. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-LouisMontmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 14 février 2026 à compter de 13h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 15h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses fils : Marc (Lise Rioux) et Éric (Nathalie Lapointe), ses petits-enfants : Pier-Luc (Léa Skelling St-Pierre) et Magalie (Dany Bilodeau), Delphine (Charles-Étienne Parent) et Benjamin (Mylène Normand), ses arrière-petits-enfants : Raphaëlle, Jules et Alice, Éthan et Mathis, ses frères et sœurs : Lise (feu Simon Pelletier), Micheline (René Lavoie), feu Jean-Claude, Ginette (Jacques Collin), André (feu Chantal Caron). Elle laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boucher, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi que le personnel de la Résidence des Bâtisseurs pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches :

(https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca

ou via le site web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.