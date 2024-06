Déjà un an, mais tu seras toujours là dans notre cœur, notre âme et toute notre vie jusqu’à l’infini. Tu étais notre rayon de soleil, sans toi plus rien ne sera pareil. Maintenant que tu es là-haut dans le ciel, personne ne te remplacera. À présent, c’est un énorme vide que tu laisses derrière toi.

Veille sur nous maman.

Ses enfants