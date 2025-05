Madame Jacques Canuel 1939 - 2025

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 17 avril 2025, à l’âge de 85 ans et 9 mois, est décédé paisiblement et entouré d’amour, le patriarche de notre belle famille, monsieur Jacques Canuel, époux de madame Claudette Cloutier. Il était le fils de feu monsieur Adrien Canuel et de feu dame Marie-Ange Ringuet. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 23 mai 2025, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette; ses enfants : Renée, feu Pierre (Joanne Caron), ses petits-enfants : Patrick (Annie Villeneuve), Sophie (Shawn-Mickael Pelletier), ses arrière-petits-enfants : Loïk, Romy et Louane.

De la famille Canuel : sa sœur Pauline (feu Gaston Turgeon), son frère Alain (Marie Walsh). De la famille Cloutier : ses belles-sœurs Pierrette Boulay (Marcel), Nicole Langlois (Jacques) et Jovette. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier tout le personnel de l’Hôtel-Dieu de Montmagny. La merveilleuse équipe et les docteurs Amélie Blanchette, Michelle Boulanger de La Maison d’Hélène pour leur professionnalisme et humanisme.

Un merci très spécial à toutes les personnes qui sont venues rendre visite à Jacques. Sincère merci à Alain, Claire Mainville, Laurent Chabot et Mae Gaudreau pour votre soutien et accompagnement tout au long de cette épreuve.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène (https://www.jedonneen- ligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/) ou la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneen- ligne.org/fondationhdm/DM/). Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545,messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.