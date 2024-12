Madame Jeanne D’Arc Marceau Laflamme (1925-2024)

Au CHUL de Québec, le 11 décembre 2024, à l’âge de 99 ans, est décédée Madame Jeanne D’Arc Marceau, épouse de feu monsieur Roland Laflamme. Elle était la fille de feu monsieur Xavier Marceau et de feu dame Rose-Anna Montminy. Elle demeurait à Québec et native de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s en l’église de Saint-François 534, chemin Saint-François Ouest Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0

le lundi 23 décembre 2024, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l’église Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : France (Denis Morency), Carole (feu Noël Morin, Pierre Chavanel), Solange (Pierre Gagnon), Marc (Diane Moreau), Serge (Sylvie Lapierre), Marie-Josée (Jean Tremblay), ses petits-enfants : Stéphane, Sébastien et Dominic Morency, Steve et Jean-Philippe Gagnon, Fannie Laflamme, Jade, Cédric et Félix Laflamme, Audrey et Johanie Groulx, ses arrière-petits-enfants, son frère Philippe qui l’a précédé, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laflamme, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel du Manoir de la Rivière à Cap-Rouge pour les bons soins reçus. Également, un merci est adressé au Dre Flavie Lihra et au Dre Marie-Sophie Marchand ainsi qu’au personnel des soins palliatifs du CHUL pour les bons soins prodigués à notre mère.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, https://fondation-iucpq.org/- je-donne/. Des formulaires seront disponibles à l’église.

Maison funéraire Laurent Normand inc.

