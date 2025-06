Madame Jeanne-Mance Gaumond Larouche 1931 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 26 mai 2025, à l’âge de 93 ans et 10 mois, est décédée madame Jeanne-Mance Gaumond, épouse de feu monsieur Louis-France Larouche. Elle était la fille de feu monsieur Maximilien Gaumond et de feu dame Marie Kirouac. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2le samedi 5 juillet 2025, jour des funérailles, à compter de 13 h.

Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. L’inhumation aura lieu au cimetièrede Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses proches : Johanne Nicole (Sylvain Roy), Ariel et Jordan, Carole Nicole (Guy Tourangeau), Virginie et Ann-Laurence, ainsi que plusieurs autres neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle était la soeur de : feu Laurent (feu Cécile Bertrand), feu Jeannette (feu Paul Nicole), feu Léopold (feu Cécile Demers), feu Louis-Georges (feu Anita Robin), feu Thérèse (feu Georges-Henri Nicole), feu Juliette, feu Rollande, feu Laurette (feu Antonio Coulombe), feu Jeannine (feu Marcel Bilodeau), feu Marie-Claire.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/) ou à La Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

