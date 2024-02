Madame Jeannette Gagnon 1935-2024

À la Résidence Dupuis de L’Islet (Saint-Eugène), le 16 janvier 2024 à l’âge de 88 ans est décédée madame Jeannette Gagnon, épouse de feu monsieur Joseph Boutin. Fille de feu dame Léonie Robichaud et de feu monsieur Adrien Gagnon, elle demeurait à Saint-Pamphile. Elle était la mère de : Martin, Richard (Julie Bois), feu Claudel. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Claude (feu Denise Bélanger), Denise (feu Antonio Chabot), Yvon (Francine Bélanger), feu Julien, Denis (feu Suzanne Pellerin ; Claudette Anctil), Léonard (Clémence St-Amant), Lucie (Marcellin Demers), Rodrigue (feu Diane Pellerin; Lorraine Lévesque), Lily (Roger St-Amant), Claudette (feu Raymond Papineau; Raynald Anctil), de la famille Boutin : feu Jeanne d’Arc (feu Jean-Baptiste Fournier), Sœur Cécile (R.J.M.), feu Julia (feu Fernand Royer), feu Simone (feu Andréa Côté). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier les membres de la famille de feu monsieur Victorien Legros. De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de la Résidence Joie de Vivre à Saint-Pamphile pour leur présence et les excellents soins. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils(De la Durantaye & Fils)18, du Foyer SudSaint-Pamphile le vendredi 26 janvier, jour des funérailles, à compter de 11 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 26 janvier 2024 à 14 h en l’église de Saint-Pamphile, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial « du Parc ». Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 356-3822,

sans frais : 1 888 430-3822, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec