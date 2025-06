Madame Jeannine Coulombe Proulx 1931 - 2025

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 6 juin 2025, à l’âge de 94 ans,est décédée madame Jeannine Coulombe, épouse de feu monsieurJoseph Proulx. Elle était la fille de feu monsieur Georges Coulombe et de feu dame Marie-Blanche Robin. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s en l’église Saint-Thomas145, rue Saint-Jean-Baptiste Est Montmagny (Québec) G5V 1K4 le vendredi 20 juin 2025, jour des funérailles, à compter de 14 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 16 h en l’église Saint-Thomas, suivi de l’inhumation au cimetière de Montmagny.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : feu Charles, Claude, feu Agathe, Nicole (Marc Fraser), Yves,Louis (Line Grégoire), ses petits-enfants : Samuel (Jérôme), Marjorie (Marie-Pier) et Philippe, son arrière-petit-fils Émile, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs, de même que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Proulx.

La famille désire remercier Dre Annie Tremblay, médecin de famille, ainsi que tout le personnel de La Maison d’Hélène pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

Des formulaires seront disponibles à l’église.La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545,messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621,par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web :www.laurentnormand.ca

