Madame Jeannine Duchesneau Bernier 1934-2025

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2025, à l`âge 91 ans, est décédée madame Jeannine Duchesneau, épouse de feu monsieur Roger Bernier. Elle demeurait à L’Islet (Ville) et depuis quelques années à Lévis. Originaire de Saint-Cyrille-de-Lessard, elle était la fille de feu dame Ernestine Thibault et de feu monsieur Emile Duchesneau.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Pierre Normand), Louise (Clément Bélanger), Lyne (Jean-Pierre Bérubé), Denis (France Boulet), Francine (Mario Dion) et Julie ; ses petits-enfants : Karinne (Stéphane Duchesneau) et Simon Normand (Élisabeth Laflamme), Nathalie (Dominic Bérubé), Mylène (Sébastien Poitras) et Guillaume Bélanger (Émilie Ferland-Paradis), feu Catherine et François Bérubé (Catherine Doré), Isabelle (Anaël Truchon), Mélissa (Dave Germain) et Alexandre Bernier, Justine Collin (Derek Clavet) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Alfred (feu Marie-Thérèse Goupil), feu Conrad (feu Georgette Langlois), feu Fernand (feu Germaine Chouinard), feu Guy (Marie-Ange Lamarre), Pierrette (feu Henri Guimond), Yvon, André (Ginette St-Pierre) et Pauline (feu Raymond Chouinard). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Bernier, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 99, 7ᵉ Rue L’Islet le vendredi 24 octobre de 19h à 21h, le samedi 25 octobre à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 25 octobre 2025 à 11h à la résidence funéraire.

Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca, site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.